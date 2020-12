CEO da Zoom tornou-se em 2020 uma das 100 pessoas mais ricas do mundo

Quase um ano depois da Organização Mundial de Saúde ter descoberto a COVID-19, as reuniões de trabalho, as aulas e os encontros sociais mantêm-se à distância de uns cliques. A pandemia transformou a vida laboral e profissional a nível mundial e, de acordo com a CNBC, levou à ascensão da Zoom e ao enriquecimento do seu CEO, Eric Yuan.

Nascida em abril de 2019, a plataforma Zoom emancipou-se neste ano atípico e extremamente digital. Sendo que, com o romper da pandemia, aumentou exponencialmente o seu número de clientes, pagantes e não pagantes.

Sem o apoio das gigantes tecnológicas Google, Facebook e Microsoft, a Zoom alcançou o seu espaço no mercado, quadruplicou a receita e aumentou em 90 vezes o lucro. Estas mutações levaram a que se tornasse numa das empresas do ano, alcançando um lugar no pódio junto dos fabricantes da vacina Moderna e da Tesla.

Yuan já era bilionário antes da COVID-19, todavia agora encontra-se entre as cem pessoas mais ricas do mundo, tendo em conta que, à data, as ações do Zoom valem cerca de 17 mil milhões USD, de acordo com os dados apurados pela CNBC.

Apesar da boa nova, Yuan teve de lidar com diversas problemáticas intrínsecas ao crescimento exponencial da Zoom. Depois da sua ascensão em meados de abril, a Zoom foi confrontada com problemas de privacidade e segurança e Yuan foi acusado de ser um aliado do governo chinês.

Perante a acusação, Yuan publicou na Zoom um comunicado, no qual dava a conhecer que se tinha tornado cidadão americano em 2017. “A Zoom é uma empresa americana, fundada e sediada na Califórnia”, garantiu ainda o CEO.

Jornal de negócios