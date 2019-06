CEO da Puma Energy: “Estamos dispostos a trazer a experiência de outras partes do mundo”

A CEO da Puma Energy, Emma Fitzerald, diz que a empresa está no mercado angolano através da Pumangol para a distribuição de derivados do petróleo e para desenvolver outros projectos que garantam a distribuição de combustíveis em todo o território nacional sem restrições.

Emma Fitzerald sublinha que está no cargo há cinco meses mas pôde apurar que a Pumangol está presente em 18 províncias de Angola com 78 postos de abastecimento e criou 660 postos de trabalho directos e mais de 2500 indirectos.

A Puma Energy é uma multinacional que aposta na distribuição de produtos refinados e está presente em 48 países ao nível do mundo, sendo que os países africanos, incluindo Angola, representam 30% do volume de negócios do grupo.

A CEO do grupo, que é a primeira mulher a ocupar o cargo, salienta que, no quadro das mudanças que estão a ocorrer no sector petrolífero em Angola, a sua empresa pretende maior interacção com a Sonangol e com a Tottal de modo a garantir padrões de qualidade dos combustíveis bem como o equilíbrio entre a procura e a oferta de combustíveis.

“Nós sugerimos uma maior interacção entre a Pumangol, a Tottal e Sonangol. É preciso garantir padrões de qualidade apropriados e consistentes, bem como uma maior oferta. Estamos dispostos a trazer a nossa experiência noutras partes do mundo”, concluiu Emma Fitzerald, para quem a transparência é fundamental para captar investimentos no downstream.

Responsável falava esta tarde na Conferência sobre Petróleo e Gás que decorre no Centro de Convenções de Talatona desde ontem.