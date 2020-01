CEO da Microsoft continua a defender encriptação

Satya Nadella manifestou-se publicamente sobre o tema que está novamente a ser alvo de debate, avança o Notícias ao Minuto.

“Penso que ‘portas de traseiras’ em encriptação é uma ideia terrível, não é o caminho que devemos seguir. Sempre dissemos que nos importamos com estas duas coisas: privacidade e segurança pública. Precisamos de alguma solução técnica e legal na nossa democracia que as tenhas ambas como prioridades”, afirmou Nadella aos jornalistas de acordo com o The Verge.