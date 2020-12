Centrooptico Angola disponibiliza óculos com ouro de 18 quilates

O Centrooptico de Angola vai disponibilizar na loja recentemente inaugurada em Luanda colecções premium da Cartier e Atelier da Silhouette, óculos com ouro de 18 quilates e delicadas pedras preciosas colocadas à mão, informou o administrador do Centrooptico, Amyn Habib. Trata-se de produtos certificados internacionalmente, com garantia de qualidade e autenticidade, apresentando a melhor relação qualidade/preço do mercado, disponibilizando marcas exclusivas em armações e lentes, respectivamente Rosso e Vaiolens.

O responsável que falava à margem da cerimónia de inauguração da 17ª loja no Shopping Fortaleza, disse que as mencionadas colecções unem todas as vantagens da inovação tecnológica ao artesanato tradicional, transformando cada peça numa obra-prima exclusiva. “Somos a maior referência na prestação de cuidados de saúde ocular e auditiva, em Angola, e, com esta, passamos a ter catorze lojas em Luanda, três nas Províncias, de Benguela, Lobito e Lubango, e um centro logístico.

Com estas estruturas estamos cada vez mais próximos dos nossos clientes, para satisfazer as suas necessidades, com recurso à tecnologia mais inovadora, com máxima competência e rigor exigidos na nossa área da actividade” sublinhou o administrador do grupo.

“O sucesso da nossa operação deve-se aos nossos colaboradores e ao formidável espírito de equipa que temos no Centrooptico, que se traduz num trabalho diário de excelência, e que é a razão de ser da fidelização dos angolanos que, claramente, têm confiança e preferem a nossa marca”, conclui Amyn Habib.

“Marcas com reputação de topo, como Silhouette, Thom Browne, Dita, Orgreen, Chopard, Lindberg, Marc Jacobs, Montblanc, Gucci, Cartier, Thierry Lasry, Furla, Carolina Herrera, Guess, Balmain, Just Cavalli, Jimmy Choo, Swarovski, Disney e Benetton são alguns dos destaques nas marcas de óculos, disponíveis no Centrooptico Fortaleza, em 84 m2 com a mais requintada e exclusiva selecção premium de produtos ópticos em Angola”, lê-se num comunicado chegado que o Mercado teve acesso.

Criado em 2014, o Centrooptico Angola faz a diferença no sector da óptica, no mercado Angolano, sendo actualmente a maior rede do país.

Num movimento contínuo de expansão, com a energia, rigor e o foco que o caracterizam, o Centrooptico Angola é uma referência incontornável em qualidade, de acordo com os mais elevados padrões internacionais, e está cada vez mais próxima dos seus clientes.

Em comunicado a empresa refere que com uma filosofia de criação e partilha de valor, a política de responsabilidade social corporativa, atravessa de forma integrada todo o negócio, desde as actividades diárias, aos seus colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, e às comunidades em que está integrada.