Centrooptico alarga rede de lojas

O Centrooptico inaugurou mais uma loja no Zango 3, município de Viana, na província de Luanda, alargando para 19 o número de unidades, informou Amyn Habib, fundador e administrador executivo em declarações ao Mercado.

Considerado como um dos investimentos mais baixos em comparação aos outros, Amyn Habib, diz que a loja tem uma dimensão de quase 70 metros quadrados, não sendo possível albergar dois gabinetes, grandes quantidades de equipamentos e maior stock devido às condições específicas que o espaço apresenta.

Segundo Amyn Habib a abertura da nova loja integra o plano de expansão da empresa, que já tem representações nas províncias de Benguela, Cabinda e Huíla, mas ainda assim ambiciona estar em todo território nacional.

O Centrooptico rede de saúde visual e auditiva pretende também descentralizar os serviços de modo a facilitar as outras comunidades que necessitam de tratar da saúde visual, sem ter que se deslocar de um sítio para o outro.

“Precisamos descentralizar os serviços porque nem tudo pode só estar em Luanda, temos que pensar que as outras comunidades também precisam destes serviços e no local em que vivem” disse Amyn Habib.

O empresário acredita que todo esforço que está a ser feito no sentido de alargar a rede de saúde visual, vai permitir que as pessoas gastem menos, porque há casos em que se gasta mais com a passagem para vir a Luanda tratar da visão do que com a própria consulta.

Perspectivas

Sem avançar datas, Amyn Habib afirmou estar a fazer um esforço para a criação de uma fábrica de produção de lentes e armações no País com intuito de deixarem de importar os produtos usados e assim garantir maior capacidade, rapidez e melhoramento dos serviços.

Parcerias

De acordo com Amyn Habib, o Centrooptico representa com exclusividade em Angola duas grandes marcas internacionais, no caso a ZEISS (alemã) e a Silhouette (austríaca) e mais 200 referências conhecidas a nível mundial, proporcionando assim uma nova experiência aos clientes.

“A pandemia da COVID-19 trouxe algumas vantagens à empresa. Anteriormente a classe média e média alta não fazia consultas em Angola, recorriam a outros países, mas hoje são clientes do centrooptico”, garantiu.

O Centrooptico apoiou recentemente a Polícia Nacional de Angola, ao participar na Feira de reflexão sobre a Sinistralidade Rodoviária “Luanda, um Município seguro para conduzir”, realizada pela Secção de Trânsito e Segurança Rodoviária do Comando Municipal de Luanda.

A marca levou a mensagem da importância da acuidade visual para a redução do elevado índice de acidentes de viação em Angola, para além de efectuar mais de 250 rastreios gratuitos.

Apoiou também as primeiras Jornadas de Consciencialização e Promoção dos Direitos para as pessoas com albinismo, em alusão ao dia 13 de Junho, Dia Mundial de Consciencialização do Albinismo.