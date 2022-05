Centrooptico abre 20ª loja com investimento de 250 milhões Kz

O Centrooptico inaugurou, recentemente, em Luanda, a 20ª loja com uma oferta alargada de produtos certificados e uma variedade de serviços na área da saúde visual e auditiva.

A abertura da loja contou com um investimento na ordem dos 250 milhões kz, tendo sido criados 12 novos postos de trabalho. De acordo com a instituição, os colaboradores contratados receberam 50 horas de formação teórica e um mês de treino prático em loja, capacitados para responder às necessidades da população.

“Somos uma marca que pensa em todos e ambicionamos continuar a ampliar a nossa rede de lojas, com o objectivo de democratizar o acesso à saúde visual em Angola”, afirma Amyn Habib, administrador do grupo.

“Não só estamos cada vez mais próximos de um maior número de angolanos, pela rede de lojas que continuaremos a expandir, como temos vindo a assegurar uma maior diversidade da oferta”, acrescenta.

A loja tem 98 metros quadrados e apresenta uma área de exposição de armações, de exames e um gabinete, sendo disponibilizados serviços de consultas de optometria, contactologia, oftalmologia, audiometria, e exames de diagnóstico.

Com uma filosofia de criação e partilha de valor, a política de responsabilidade social corporativa do Centrooptico, atravessa de forma integrada todo o negócio, desde as actividades diárias, aos seus colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, e às comunidades em que está integrada.

Destacam-se, neste âmbito, acções de voluntariado com a realização regular de centenas de rastreios visuais gratuitos à população e a doação de óculos graduados a pessoas carenciadas.

Criada em 2014, o Centrooptico Angola faz a diferença no sector da óptica, no mercado sendo actualmente a maior rede do País. O centro tem 20 lojas, com ópticas, clínicas e laboratórios de montagem de óculos, localizadas em quatro províncias, com 300 profissionais qualificados.