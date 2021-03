Celebra-se hoje o dia mundial do consumidor

O Dia Mundial dos Direitos dos Consumidor é celebrado anualmente no dia 15 de Março com o objectivo de promover a consciencialização global sobre os direitos e as necessidades do consumidor.

A data serve para alertar contra os abusos de mercado e as injustiças sociais que violam os direitos dos consumidores e para exigir que os direitos de todos os consumidores sejam respeitados e protegidos.

O dia foi instituído pela primeira vez no ano de 1962, pelo presidente dos Estados Unidos John Kennedy, como uma forma de dar protecção aos interesses dos consumidores americanos.

Depois de 23 anos da acção de Kennedy, em 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) adpotou o dia 15 de Março como o Dia Mundial do Consumidor, tendo como base as Directrizes das Nações Unidas, dando legitimidade e reconhecimento internacional para a data criada por Kennedy.

Em Angola, além do direito do consumidor ter consagração constitucional, o Executivo criou a 25 de Julho de 1997 o INADEC – Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, para concretizar políticas do Governo nesta matéria, acautelando direitos e interesses, dissuadir a prática de infracções, sensibilizar e até afastar situações que periguem a qualidade de vida e a saúde do consumidor.

Está prevista para o ano em curso a introdução de uma nova Lei e do Estatuto Orgânico do INADEC, bem como a implantação da Sala Especial de Resolução e Mediação de Conflitos de Consumo para dirimi-los em tempo razoável e evitar a morosidade no tratamento dos processos remetidos em tribunais.