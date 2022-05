A sociedade mineira de Catoca procura estabelecer novas parcerias na conferência Mining Indaba, que decorre na cidade do Cabo, África do Sul, segundo o director-geral, Benedito Paulo Manuel, em declarações recentes à imprensa.

O recurso a novas parcerias (assegurou Benedito Paulo) tem por objectivo suprir as dificuldades existentes na cadeia logística dos diamantes a nível mundial.

Ao falar à imprensa, no stand de Angola disse que a estratégia passa por interagir com os vários players do mercado diamantífero africano e mundial.

“O estabelecimento de parcerias está mais virado para os fornecedores que podem suprir as dificuldades de equipamentos e tecnologias necessárias para o processo produtivo, em face ao problema existente na cadeia logística mundial”.

Benedito Paulo Manuel também informou que A sociedade mineira de Catoca está interessada em novos softwars de gestão integrada, face às necessidades permanentes de inovação e modernização.