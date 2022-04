Casa Ferreirinha cria distinção para o mercado angolano

A Vinus, empresa de distribuição da Sogrape em Angola, realizou a primeira gala “Casa Ferreirinha” para reconhecer clientes e parceiros estratégicos da Casa Ferreirinha, uma das marcas de vinho do Douro, Portugal, segundo uma fonte da empresa.

De acordo com esta fonte, a iniciativa criada em Angola visa reforçar o posicionamento premium da marca e reconhecer a importância do mercado angolano para um portefólio que inclui o icónico Barca-Velha.

A gala Casa Ferreirinha, realizada num restaurante de Luanda, reuniu convidados locais, entre parceiros estratégicos, clientes, imprensa e individualidades para prestigiar, na primeira edição a Temesgen, Comércio e Serviços, representada pelo proprietário, Tesmegen Tesfu.

O Restaurante Convés foi representado por Paulo Cândido, gestor, enquanto António Leal representou o Deskontão, na qualidade de director-geral da Score Distribuição SA, que receberam distinção do chief commercial officer da Sogrape, João Gomes da Silva.

Para José Carlos Gomes, director de marketing da VINUS, com a criação da cerimónia de premiação, a marca pretende reforçar o posicionamento como referência dos vinhos portugueses premium em Angola e ao mesmo tempo, reconhecer a importância do mercado, clientes e parceiros para os vinhos Casa Ferreirinha, entre eles, o Barca-Velha, Quinta da Leda e também a novidade, Castas Escondidas”.

“Em Angola, tal como no resto do mundo, os vinhos Casa Ferreirinha são reconhecidos pelo carácter premium e como verdadeiro símbolo de elevada qualidade e prestígio.”, refere João Gomes da Silva.

Segundo José Carlos Gomes, o sucesso mundial da marca resulta do empenho das equipas e parceiros com quem têm trabalhado ao longo dos últimos anos, que são muito importantes na cadeia de distribuição para se conseguir levar a qualidade dos vinhos Casa Ferreirinha ao cliente final.

“Apesar do impacto da inflação no mercado nos últimos anos, os consumidores angolanos mantiveram a preferência pelos nossos vinhos a fim de alcançar resultados muitos interessantes”, diz Edgar Sousa, director- geral da VINUS.

No evento premium e exclusivo de reconhecimento público dos melhores clientes e parceiros da marca em Angola foi servido um menu de degustação sob a “batuta” do Chef Ricardo Helton, harmonizado, com uma selecção dos vinhos Casa Ferreirinha.

A gala Casa Ferreirinha, prevê ser o primeiro de muitos eventos, que vem assim reforçar a presença da marca de vinhos do Douro da Sogrape em Angola, junto dos seus principais stakeholders no mercado.