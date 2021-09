Casa Branca estimula empresas a solicitar informações sobre chips

A Casa Branca pressionou os fabricantes de automóveis, fabricantes de chips e outros na quinta-feira a fornecerem informações sobre a actual crise de semicondutores que forçou cortes na produção de automóveis nos Estados Unidos e a assumir a liderança para ajudar a resolvê-la.

Segundo informações divulgadas pela Reuters, a secretária de Comércio Gina Raimondo, que junto com Brian Deese, director do Conselho Económico Nacional dos Estados Unidos, disse que reuniu-se na quinta-feira com participantes da indústria de semicondutores, evidenciando que é necessário uma acção forte. “É hora de ficar mais agressivo”, disse ela. “A situação não está melhor em alguns aspectos, está pior.”

Os participantes da reunião, que se seguiu às reuniões em Abril e Maio, incluíram as três grandes montadoras Detroit, além da Apple , Daimler , BMW, GlobalFoundries, Micron , Microsoft , Samsung, TSMC , Intel e Ampere Computing.

A Casa Branca disse que o governo “reafirmou que a indústria precisa estar na liderança na resolução dos gargalos da cadeia de suprimentos que estão ocorrendo devido à escassez global de chips”.

Ela alertou que se as empresas não responderem ao pedido voluntário “então temos outras ferramentas em nossa caixa de ferramentas que exigem que eles nos forneçam dados. Espero que não cheguemos lá. Mas se for preciso, vamos”.