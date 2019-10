Carvão vegetal continua como principal fonte de energia para várias comunidades

Os dados foram revelados num ‘workshop’ sobre o resultado do projecto de “Promoção do Carvão Vegetal Sustentável em Angola Através de uma Abordagem da Cadeira de Valor”, com um orçamento de 4,6 milhões de dólares (4,2 milhões de euros) do Fundo Mundial para a Protecção do Ambiente (GEF) e outros 875 mil dólares (800 mil euros) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Em declarações à imprensa, o coordenador, Ernesto Escórcio, disse que o projecto, com o prazo de seis anos, já dura há três, sendo já visíveis alguns resultados, reflectidos no trabalho de formação das comunidades das províncias do Huambo, Cuanza Sul e Luanda, abrangidas pelo projecto.

Segundo o responsável, um dos objectivos do projecto é a redução da emissão de gás de efeito estufa na produção de carvão, assunto que considerou difícil explicar a uma comunidade sem formação.

“Não faz parte do projecto esta parte de educação, mas sentimos a necessidade de dar oportunidade de entenderem um pouco mais da matéria, alfabetizando o pessoal. A ADPP [um dos parceiros] apresentou a ideia e achamos que essa é uma das formas de progredir”, frisou Ernesto Escórcio do departamento de Alterações Climáticas do Ministério do Ambiente.