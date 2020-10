Cartões American Express válidos em Angola

O Banco de Fomento Angola (BFA) e a empresa American Express assinaram, esta semana, um acordo para o uso de cartões multicaixa da marca americana em Angola.

Celebrada a parceria, o BFA torna-se no primeiro banco angolano a aceitar cartões American Express nos seus Terminais de Pagamento Automático (TPA).

“A partir de agora, o BFA possibilita que os seus clientes empresas adiram ao serviço de aceitação de pagamentos com cartões American Express nos seus TPA da rede do BFA, contribuindo para o potencial desenvolvimento dos seus negócios”, lê-se na nota publicada pelo Jornal de Angola.

Esta parceria, permite que os utentes do cartão American Express possam utilizar os seus cartões nos TPA da rede BFA e, sublinha, desta forma, fomentar a captação de transacções nos estabelecimentos dos comerciantes do BFA.

Na nota, o BFA recomenda as instituições a incluírem os cartões American Express nos meios de pagamento de diversos artigos, produtos alimentares, transacções financeiras, entre outras acções.

“Qualquer empresa com TPA-BFA, ou que pretenda instalar um, poderá incluir os cartões American Express no seu leque de meios de pagamento.

Esta opção é especialmente atractiva para as empresas que prestem serviços a clientes que visitem Angola em negócios ou turismo, quer estes tenham ou não uma relação com o BFA”.

Vivi Galani, vice-presidente & General Manager, Global Network Partnerships EMEA para a American Express refere que a nova parceria representa uma excelente oportunidade para os comerciantes em Angola e reforça o posicionamento de liderança da American Express enquanto rede global.

“Estamos entusiasmados em colaborar com o BFA para continuar a expandir a nossa presença em África. Sendo parceiros dos bancos e instituições financeiras de referência a nível mundial, damos o forte contributo da rede American Express aos utilizadores do cartão e comerciantes, possibilitando a aceitação dos nossos cartões nos TPA-BFA”, disse o responsável.

Acrescentou que “o aumento da aceitação dá aos clientes maior variedade de locais para usar os seus cartões e oferece aos comerciantes em Angola a oportunidade de captar mais negócio dos clientes que visitam o País.”

Por sua vez, o director de Marketing do BFA, Nelson Correia, destacou a importância da parceria, sublinhado que o acordo celebrado com a American Express permite criar melhores oportunidades para os clientes, promovendo o crescimento dos seus negócios e actividades, na medida em que, a partir de agora, poderão aceitar o pagamento de transacções com o cartão American Express.

Oferece, igualmente, aos utilizadores do Cartão, especialmente os clientes estrangeiros, a oportunidade de efectuar pagamentos com recurso ao seu cartão, num maior número de locais, realçou Nelson Correia.