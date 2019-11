Cartaplast alarga mercado de vendas a Luanda e à Huíla

A unidade fabril superou as expectativas de produção diária inicialmente estimada em 32 mil unidades, para 35 mil.

Para Outubro arrancou a produção de cartões ou embalagens para ovo com base em material reciclável.

Este nível de produção permitiu à empresa atender não só as necessidades do mercado benguelense,mas também vender para Luanda e Huíla, superando assim as previsões iniciais de abastecer apenas localmente.

A Cartaplast é o ‘braço’ industrial do grupo empresarial Aster Camilus e resulta de um investimento de 4,5 milhões USD. Actualmente, a fábrica emprega 50 colaboradores de forma directa e é responsável por mais uma dezena de empregos indirectos

A equipa gestão da unidade pondera, entretanto, a necessidade de lançar uma nova linha de produção, ou um programa de expansão, o que resultará no aumento da capacidade produtiva e da oferta.

Segundo o responsável do projecto, o período de retorno do investimento está previsto o próximos três anos. No entanto, aponta como desafiantes algumas condições estruturais que, apesar de não inviabilizarem o

projecto dificultam o seu normal funcionamento.