CarpinAngola pretende apostar na internacionalização dos produtos

A CarpinAngola está a fazer prospeção de mercado junto de potenciais clientes na República Democrática do Congo (RDC) e Uganda, com o objectivo de exportar a sua linha de produtos “Porta & Aro”, assim como outros artigos de carpintaria e mobiliário, disse ao Mercado o Director Coordenador do Grupo Casais, engenheiro Carlos Leite.

Com o objectivo de corresponder às necessidades do mercado nacional e à exportação, Carlos Leite declarou: “A CarpinAngola tem um leque de produtos associados à área da carpintaria, desde roupeiros, cozinhas e revestimentos. Mas existe um produto em especial que são as portas. Foi um produto que fomos desenvolvendo durante estes anos e criamos uma série de linhas para cada nicho de mercado: hospitalar, escolar, premium e low cost”, explicou.

De acordo com Carlos Leite, a linha de “Porta & Aro Low Cost”, desenvolvidos pela CarpinAngola, com produção totalmente nacional, visa combater a importação de portas vindas do exterior.

O “Porta & Aro Low Cost” está neste momento em diversos projectos das Centralidades e em 12 das 18 províncias do País.

“São portas de baixo custo, mas com qualidade, geralmente utilizadas em edifícios de custos controlados”, salientou.

Segundo o responsável, a empresa tem em carteira outros projectos, como por exemplo, no sector do mobiliário infantil, a linha Carpin4Kids, já comercializada na plataforma digital Fioblu e com produção em simultâneo nas duas unidades industriais do grupo, quer em Viana-Luanda, quer em Braga, Portugal.

A CarpinAngola é actualmente autónoma, para o mercado, na produção de portas pré-fabricadas e pretende investir no próximo ano na produção de portas técnicas, acústicas e corta-fogo, da linha ARCHIWOOD XXI, devidamente certificadas.

Segmento de maior volume de negócio

As portas são um dos segmentos de negócio com maior volume de vendas sendo a sua produção em grande escala para residências, hospitais e escolas.

“Com o selo do programa “Feito em Angola” concedido pelo Ministério da Economia, a CarpinAngola contribui desta forma para a diminuição das importações e na criação de riqueza para a economia local”, aponta o responsável.

A título de exemplo, de acordo com Carlos Leite, o Porta & Aro Hospitalar produzido na CarpinAngola equipou muito recentemente o Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Pedro Azancot de Menezes, em Luanda.

A empresa tem uma capacidade instalada de duas mil unidades por mês, com apenas um turno, e perspectiva terminar o ano em curso com mais de 14 mil unidades produzidas.

Com uma mão-de-obra de 156 trabalhadores, 36 dos quais expatriados, a CarpinAngola, que investiu 7,5 milhões USD em 2019, entre a nave industrial e todos os equipamentos adquiridos, teve um crescimento significativo na sua facturação, fechando o ano de 2021 com um volume de negócios superior a 8,5 milhões USD.

“A conquista deste mercado tem sido exponencial. Apostamos, igualmente, na produção local, incorporando matérias-primas nacionais, essencialmente, madeiras, recorrendo apenas a importações de derivados de madeira e ferragens, artigos para os quais ainda não existe produção nacional”, frisou.

Carlos Leite ressalta também que a unidade industrial está equipada com maquinaria de ponta, permitindo, assim, a produção e acabamento dos mais variados artigos de carpintaria com qualidade e rapidez, aliada a constituição de uma equipa técnica qualificada e multidisciplinar, que permite responder às diversas necessidades dos clientes.

A CarpinAngola foi criada em finais de 2010, inserida no Grupo Casais Angola, que opera no mercado nacional desde 1999.