“Carlo Mira” factura mais de 220 mil USD no primeiro trimestre

A “Carlo Mira” facturou pelo menos 90 milhões de Kwanzas (equivalente a 220 mil USD) no primeiro trimestre de 2022, o que representa um crescimento de 50%, face ao mesmo período de 2021, assegurou Carlos Miranda (proprietário e CEO da empresa que se dedica ao fabrico de móveis) em declarações ao Jornal Mercado.

O crescimento da facturação (disse Carlos Miranda durante a entrevista) deveu-se ao aumento da procura, que no mesmo período de 2021 registou menos da metade. “A empresa recebeu muitos clientes, principalmente lojistas. Estes (de certa forma) contribuíram para o crescimento da facturação”.

Com capacidade de produzir 2 600 carteiras escolares e 1 300 racks por mês (disse), a “Carlo Mira” tem condições para aumentar a produção. Mas, vê-se impossibilitada por limitação da força de trabalho, composta por 40 trabalhadores (todos nacionais).

Ainda em declarações ao Mercado, Carlos Miranda (empresário que investiu mais de um milhão de dólares na empresa em causa, sem recorrer ao financiamento bancário) disse ter já preparado um conjunto de medidas, a fim de potenciar a força de trabalho.

“A empresa tem dificuldades em encontrar mão-de-obra qualificada, diante deste facto tem sempre a obrigação de formar quadros que recruta”, declarou o empresário.

Há sensivelmente sete anos no mercado nacional, avançou, a “Carlo Mira” está implantada na província de Luanda, que absorve a totalidade da produção. Apesar da procura e plano de aumento da produção, o empresário afasta a possibilidade (pelo menos a médio prazo) de expansão do projecto (fabril) para outras regiões do País.

Incentivos fiscais

O CEO da “Carlo Mira” defende a implementação de políticas fiscais que visem a isenção tributária sobre a importação de matéria-prima. Mas, considera aceitável a aplicação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e de outras taxas inerentes à importação.

A ‘lamentação’ do proprietário da “Carlo Mira” deriva do custo de importação da matéria-prima, que é proveniente de Portugal e Brasil. “Não consigo perceber o facto de uma placa (que serve apenas para ser transformada, ninguém compra a fim de pôr em casa) deva pagar impostos e outras taxas aduaneiras”.

De acordo ainda com Carlos Miranda, o custo de importação da matéria-prima representa um impasse ao crescimento da indústria nacional e é dos principais obstáculos para o aumento da produção, impactando na satisfação do mercado interno.

Relativamente à crítica acima, reconheceu haver certa flexibilidade das autoridades tributárias, no que toca aos custos de importação sobre determinado modelo de placas.

“Algumas pagam impostos e outras não. Uma placa de cinco milímetros de espessura fica isenta de qualquer despesa, mas se for uma de 16 milímetros ou mais paga”, disse.

A falta de empresas de embalagens (no mercado local) específicas para a indústria mobiliária também constituiu um obstáculo ao negócio da “Carlo Mira”, segundo ainda Carlos Miranda que considera salutar a concorrência estrangeira porque actualmente o “País está sem capacidade de atender o mercado na plenitude”.