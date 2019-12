Candidaturas para 4ª operadora serão conhecidas no dia 22

O anúncio foi feito ontem, em Luanda, pelo presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional das Comunicações (INACOM).

Leonel Augusto falava durante a oitava edição do “Breakfast com o Regulador”, um encontro que serviu para a recolha de contribuições dos actores no mercado das comunicações electrónicas, dos serviços postais e empresários.

O acto teve como tema “Oportunidades de investimentos no sector das telecomunicações e dos serviços postais”, onde foram debatidos assuntos sobre infra-estruturas de telecomunicações e rede nacional de banda larga, bem como o regime de licenciamento de operadoras de serviços de comunicações electrónicas.

O PCA do INACOM apontou os sectores do Comércio, Saúde e da Agricultura como pontos fundamentais para serem investidos com a utilização das tecnologias, que podem gerar mais empregos à juventude.

Leonel Augusto anunciou que, a partir do primeiro trimestre de 2020, os interessados poderão solicitar licenças de multi-serviços, através do SEPE – Portal dos Serviços Públicos Electrónicos do Governo de Angola. Trata-se de um documento que permite ao operador disponibilizar diversos serviços, desde telefonia móvel e fixa, Internet, serviço de TV por assinatura e a cabo.

O presidente do Conselho de Administração do INACOM referiu que os preços praticados pelas operadores têm sido uma preocupação para o sector, justificando que o contexto macroeconómico está difícil, há um conjunto de custos fixos, como a energia eléctrica e a inflação, que acabam por ter um impacto negativo.

Actualmente, o país conta com três operadoras de telecomunicações, nomeadamente, Unitel, Movicel e Angola Telecom.