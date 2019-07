Candando abre hoje Feira de Peixe Nacional

O hipermercado Candando abriu hoje a Feira do Peixe Nacional em todas as suas lojas, de acordo com um comunicado enviado à nossa redacção.

De acordo com o documento, até 31 de Julho, o Candando irá contar com uma variedade de oferta de peixe nacional. Com esta iniciativa, o Candando pretende divulgar a qualidade, a variedade e a frescura do peixe adquirido em território nacional, que representa cerca de 80% da oferta de peixe fresco vendido na loja.

Actualmente, o Candando comercializa cerca de 56 espécies de peixes, compradas a 31 fornecedores locais, assegurando, assim, a oferta. Ilha de Luanda, Samba, Ramiros, Sangano e Cabo Ledo são alguns dos locais onde é adquirido o carapau, o choco, o pungo, o piazeite, a choupa, as lulas, a corvina, entre muitas outras variedades.

Durante a campanha que decorre até 31 de Julho, o Candando assegura que o peixe nacional poderá ser comprado a preços promocionais já que a marca fará desconto directo de 30% em todo o peixe fresco nacional entre 25 e 28 de Julho e em todo o peixe seco de 29 a 31 de Julho.

A feira será ainda marcada por um show cooking no Candando do Shopping Avenida, Morro Bento, realizado pelo Chef Ricardo Helton, no dia 27 de Julho, em que irá confeccionar pratos especiais preparados com peixe dos mares de Angola.