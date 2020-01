Canadiana lança primeiro fundo de investimento de canábis na Europa

A decisão de lançar um fundo de investimento para canábis na Europa surgiu devido ao grande interesse demonstrado por parte dos investidores, numa altura em que este tipo de investimento tem sido muito popular na América do Norte, apesar de o último ano não ter correspondido às expectativas. A notícia do jornal britânico avança ainda que o fundo vai estar cotado na Alemanha e disponibilizado para investidores no Reino Unido, Itália e Irlanda.

O fundo vai cobrar 80 pontos-base por cada 100 euros investidos e investirá em empresas públicas com atividades legais no mercado de canábis medicinal, industrial e canabidiol, uma das substâncias químicas canabinoides encontradas na canábis sativa.