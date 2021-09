Caminho-de-ferro do Lobito prevê ligação com a Zâmbia

O ministro dos transportes, Ricardo D´Abreu, disse nesta Terça-feira na cerimónia de lançamento oficial do concurso público para concessão do corredor do Lobito, que o sector dos transportes e infra-estruturas rodoviárias prevê ligação à Zâmbia.

Segundo o Ministro, o investimento feito na reabilitação e na modernização do processo não foi em vão e vai, brevemente, dar os seus “merecidos frutos”. “Uma linha férrea em Angola ao serviço de toda região que ao iniciar no porto do Lobito poderá chegar a Dar es Salaam (Tanzânia), a conexão com a Zâmbia e atingir Moçambique”, frisou.

A reactivação do corredor do Lobito insere-se, igualmente, nos esforços de Angola em reforçar a integração regional e os compromissos da sub-região austral e continental à luz dos compromissos assumidos com a União Africana (UA) apontando para possibilidade futura na interligação no atlântico e no Índico.

Essa iniciativa, refere o responsável, representa-se como uma plataforma de dinamização da economia das províncias e nacional, permitindo a criação de postos de trabalho directos e indirectos de cidadãos nacionais e estrangeiros, no incremento das exportações de Angola e investimentos indirectos em plataformas multi-rurais, terminais e outras infra-estruturas logísticas satélites ao longo da linha.