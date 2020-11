Câmara Africana de Energia lança perspectiva de energia para 2021

A Câmara de Energia Africana (AEC) lançou seu Outlook Energy Outlook 2021, explorando as projecções da indústria de curto e longo prazo com base no COVID-19.

A segunda edição do Outlook de 100 páginas serve como o relatório principal da Câmara.

Durante o lançamento virtual, os membros do Conselho Consultivo da AEC pediram maior monetização do gás, termos fiscais e cooperação regional para estimular o investimento no continente.

A Câmara Africana de Energia (AEC) lançou oficialmente a segunda edição do African Energy Outlook 2021 em uma conferência de imprensa virtual na terça-feira (10/11).

Mais do que apenas analisar o estado actual das coisas, o Outlook examina as principais tendências e fornece previsões proprietárias sobre os principais desenvolvimentos que moldam o futuro da energia africana, bem como propõe soluções viáveis ​​para uma recuperação pós-pandemia.

Membros do Conselho Consultivo da AEC participaram do lançamento e deram uma visão sobre suas conclusões, incluindo Nicolas Bonnefoy, Sócio, Asafo & Co; Nosizwe Nokwe-Macamo, Presidente Executivo e Fundador, Raise Africa Investments; e Jude Kearney, presidente da Kearney Africa.

Abrindo a sessão, Nj Ayuk, Presidente Executivo da AEC, defendeu uma abordagem de longo prazo para as oportunidades de energia no continente e sublinhou a importância do (desenvolvimento de recursos de hidrocarbonetos indígenas em linha com o acesso universal aos objetivos de energia.

“Em 2021, a África terá grandes benefícios se criarmos um clima de investimento que apoie o desenvolvimento de todos os recursos energéticos. Na Câmara Africana de Energia, acreditamos que apoiar a indústria de energia e promover os mercados livres, o estado de direito, as liberdades individuais e o governo limitado é um dever de todos os africanos ”, disse Ayuk.

O sector de energia africano enfrenta actualmente dois desafios: a pandemia de COVID-19 e a crescente pressão ambiental reduziram o apetite dos investidores em petróleo e gás, enquanto a concorrência global aumentou dramaticamente nas últimas duas décadas, com as despesas de investimento não aumentando no mesmo grau. Como resultado, os líderes africanos estão profundamente empenhados em maximizar os fluxos de IDE para a produção de energia a partir de todos os recursos.

“A população africana deverá crescer substancialmente nos próximos 80 anos. Os líderes africanos estão cientes da necessidade de aumentar o acesso a fontes de energia confiáveis. A África não irá desencorajar o investimento em energia de qualquer tipo, pois tanto os hidrocarbonetos como as energias renováveis ​​são capazes de preencher a lacuna energética ”, disse Bonnefoy.

Apesar de uma desaceleração no mercado global de energia, projectos de gás natural em grande escala continuaram a avançar na África Ocidental e Oriental - catalisando grandes reservas de gás em Moçambique e no Senegal - com várias decisões de investimento finais adicionais esperadas em 2021. Os preços e um excesso de oferta sustentada de gás natural liquefeito (GNL) irão conduzir à monetização do gás no continente, reforçada ainda mais pela criação de sinergias regionais.

“Precisamos de colaboração regional para garantir o aproveitamento da grande oportunidade apresentada pelo gás natural. As sinergias aprimoradas entre os países permitirão a criação de mercados regionais de gás em todo o continente e desencadearão o progresso na industrialização, gás para energia e assim por diante ”, observou Nokwe-Macamo.

“Os governos africanos estão muito cientes dos desafios climáticos colocados pelos combustíveis fósseis. No entanto, precisamos que os países africanos se desenvolvam ao seu próprio ritmo, sem serem ditados por potências externas ”, acrescentou Kearney. “Os governos africanos precisam garantir que regulamentam de uma forma que atraia investimento estrangeiro enquanto protege seu povo, não exclui o conteúdo local e melhora o acesso à energia e energia”.

Com o Outlook propondo que melhores termos fiscais poderiam liberar 100 bilhões USD adicionais em investimentos até 2030, o papel de modelos de políticas justas, transparentes e sustentáveis ​​foi enfatizado como um componente crítico para atrair investimentos domésticos.

“A energia da África não será moldada pelos cortes da OPEP ou pelas decisões do GECF. A África tem tudo de que precisa para moldar seu próprio futuro energético e atender à demanda de sua população ”, disse Ayuk em uma declaração final. “Precisamos de políticas certas, impostos baixos e termos fiscais adequados para receber um grande influxo de investimento estrangeiro direto e construir prosperidade socioeconômica por meio de nossos formidáveis ​​recursos naturais.”

Fonte: Africa Oil & Power