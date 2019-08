Café de Cabinda já tem clientes assegurados

Agricultores e Executivo analisaram esta semana o programa de relançamento das culturas do

café, cacau e dos palmares iniciado em 2018 com financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para a Cabinda, avaliado em 123 milhões USD.

No certame o Executivo, representado pelo governador local, Marcos Nhunga, assegurou que não só será o principal cliente como fará o esforço de captar mais compradores, pelo que incentivou aos produtores a ampliarem as áreas de cultivos tendo em vista excedentes e fomentar as exportações O encontro que teve lugar, na última terça-feira, no Centro Cultural Chiloango, centrou-se fundamentalmente na intenção do governo local ser o principal cliente, de igual modo, o agente exportador tendo em conta as dificuldades dos agricultores na comercialização do seu produto.

Marcos Nhunga, afirmou que vai mobilizar os empresários e participar na compra do café que se encontra nas mãos dos cafeicultores da região, com vista a mitigar as dificuldades actuais.

A produção do café, cacau, palmar e caju, é fonte de rendimento das famílias em Cabinda e por isso está lançado o desafio, tendo em conta o financiamento do BAD para levar o programa avante.

Saiba mais nesta edição nº 220 do Jornal Mercado, já nas bancas.