Cabo Verde vai gastar o dobro com tarifas sociais em 2022

Cabo Verde vai gastar 200 milhões de escudos (1,8 milhão de euros) para subsidiar em 2022 as tarifas sociais de fornecimento de energia eléctrica e abastecimento de água, o dobro face a 2021, segundo o governo daquele país.

A proposta de Lei do Orçamento do Estado entregue pelo governo ao parlamento, que está a analisar nas comissões especializadas, prevê inscrever no seu artigo 44.º aquele montante, um aumento de 100% face ao Orçamento em vigor, que é de 100 milhões de escudos (900 mil euros), noticiou a Lusa

Nos documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022, o Governo cabo-verdiano refere queesse aumento é "para fazer face aos subsídios às empresas privadas no âmbito da tarifa social de água e electricidade", na sequência "do reforço da medida em que a comparticipação do Estado relativamente à tarifa social de electricidade", que passa de 30% para 50%.

"Em relação a água, a comparticipação do Estado mantém-se nos 30%", acrescenta o documento.

O Governo cabo-verdiano decidiu aindareduzir o IVA na electricidade e água de 15% para 8%, com renúncia fiscal de 5,5 milhões de euros, uma de cinco medidas para mitigar efeitos no aumento da luz, anunciou em Setembro o primeiro-ministro.

"O IVA na electricidade e água vai passar de 15% para 8%. Esta medida com impacto sobre as tarifas constará no Orçamento do Estado de 2022", disse anteriormente Ulisses Correia e Silva, numa declaração ao país sobre medidas do executivo em relação à água e energia.