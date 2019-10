“Cabo Verde quer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos”, diz PM

O acordo, que ainda está na fase de concepção, “será um instrumento forte, bilateral, que poderá criar condições para que o país seja mais conhecido e mais referenciado junto de investidores americanos”.

As relações entre Cabo Verde e países do continente africano continuam a ser um campo onde as autoridades do arquipélago falam em potencialidades, mas empresários e observadores dizem que muito pouco tem sido feito e o país não tem conseguido aproveitar as potencialidades de um mercado de 300 milhões de consumidores na CEDEAO.

Ulisses Correia e Silva fala agora “num estudo em curso e apresenta o que ele considera ser um mercado potencial”.

O Chefe do Governo cabo-verdiano mostra, na sua óptica, o que já é um sinal do papel que o arquipélago pode desempenhar ao ligar África à América e Europa.