Cabo Verde Airlines aumenta serviço para mercados da África Ocidental

De forma a responder às solicitações dos mercados da África Ocidental, a Cabo Verde Airlines decidiu incluir uma peça de bagagem nas tarifas “Promo” dos vôos com origem em Dakar (Senegal), Lagos (Nigéria) e Luanda (Angola).

Com a bagagem adicionada, as tarifas “Promo” a partir de Dakar, Lagos e Luanda terão agora uma peça de bagagem de porão permitida para voos para todos os destinos da Cabo Verde Airlines, excepto para vôos entre Dakar e Cabo Verde, e Luanda e Cabo Verde, que permanecem com uma política de duas peças de bagagem para todas as tarifas.

A campanha já está activa e é válida apenas para rotas começando nestas três cidades.