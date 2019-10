Devido a razões comerciais, dadas as especificidades do mercado angolano, a Cabo Verde Airlines decidiu adiar as ligações entre a ilha do Sal e Luanda, que estavam previstas começar em Dezembro, para a estação IATA de verão de 2020.

Entretanto, a companhia já iniciou o processo de protecção dos passageiros que já tinham adquirido bilhete para esta rota.