CABGOC promove fórum de negócios em Cabinda

O objectivo da petrolífera, de acordo com o seu director-geral citado pelo Jornal de Angola, Derek Magness, foi definir estratégias para fazer das empresas locais potenciais fornecedores de serviços e bens à CABGOC.

“A nossa estratégica está focada no desenvolvimento de uma cadeia de prestadores de serviços de produtos angolanos que tenham capacidade, competitividade e sustentabilidade para o apoio à actividade da indústria de petróleo e gás”, afirmou o director-geral da CABGOC.

A iniciativa promovida pela CABGOC surge no âmbito da sua estratégia de cooperação com as comunidades e o Governo,