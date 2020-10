Bruxelas multa duas fabricantes de peças de automóvel por alegado cartel

Em comunicado, o executivo comunitário dá conta desta multa, indicando que foi a fabricante canadiana Magna que denunciou os dois cartéis, nos quais participou, e só não foi multada porque revelou a Bruxelas esta violação das regras de concorrência no Espaço Económico Europeu.

Juntamente com a Brose, a Magna participou num cartel bilateral relativo ao fornecimento de módulos de portas e reguladores de janelas para um determinado modelo de carro do grupo Daimler, enquanto com a Kiekert a canadiana esteve num cartel bilateral para o fornecimento de fechos e outras componentes aos grupos BMW e Daimler.

“As três empresas reconheceram o seu envolvimento nos cartéis e concordaram em resolver o caso”, indica a Comissão Europeia em nota de imprensa, precisando estarem em causa “a coordenação do comportamento em matéria de preços e a troca de informações comercialmente sensíveis”.

“O objectivo das três empresas envolvidas em ambos os cartéis era preservar o negócio existente de cada parte e evitar uma deterioração dos níveis de preços determinados para os fornecimentos”, numa acção coordenada “através de reuniões, chamadas telefónicas ou trocas de correio electrónico”, precisa o executivo comunitário.

À Kiekert foi aplicada uma coima de 14,9 milhões de euros, enquanto a Brose foi multada em 3,2 milhões de euros, sendo que ambos os valores incluem uma redução de 10% por estas fabricantes terem reconhecido a responsabilidade.

A Magna foi ilibada de uma multa de seis milhões de euros por ter denunciado ambos os cartéis.

Dados de Bruxelas revelam que, ao todo desde 2013, a Comissão Europeia já aplicou multas de 2,17 mil milhões de euros por cartéis no Espaço Económico Europeu, contando com a decisão de hoje.