British Gás cortará 5.000 empregos em grande plano de reestruturação

A Centrica diz que metade de sua equipe de 40 líderes de alto escalão deixará o cargo até o final de Agosto e também planeia retirar três camadas de gerentes para reduzir os negócios.

No total, cerca de 50% dos empregos perdidos serão em suas equipes corporativas, gerentes ou de liderança.

O grupo emprega 26.000 pessoas em todo o mundo, com quase 80% de sua força de trabalho com sede no Reino Unido.

O maior fornecedor de energia para uso doméstico do país tem perdido contas em um mercado que enfrenta uma concorrência crescente ao domínio das “grandes seis empresas”.

As maiores empresas incluindo E.ON, EDF, ScottishPower e npower foram as mais afectadas pela introdução pelo governo de um limite para as chamadas tarifas variáveis ​​padrão de electricidade e gás.

Consequentemente, as acções da companhia listada em Londres caíram para níveis nunca antes vistos desde 1997, após a divulgação de uma queda de 35% nos lucros anuais no início deste ano.