British Airways cancela quase todos os voos previsto para esta 3.ª feira

Apontando para cerca de 195 mil passageiros afectados globalmente durante os dois dias pela paralisação, que visa reivindicar melhores salários, a companhia aérea britânica justificou, em comunicado, o cancelamento dos voos durante a greve por não ter “forma de prever quantos [pilotos] comparecerão ao trabalho e que aviões estão qualificados para pilotar”.

Em Portugal, a agência Lusa constatou na página electrónica da ANA — Aeroportos de Portugal terem já sido canceladas pelo menos seis partidas (três do Aeroporto de Lisboa e outras tantas do Aeroporto de Faro) e seis chegadas (quatro em Faro e duas em Lisboa) de voos da British Airways de e para Londres.

Convocada pelo sindicato Balpa para hoje, terça-feira e dia 27 de setembro, a greve dos pilotos da companhia de bandeira britânica deverá afectar dezenas de milhares de viajantes, já que a empresa opera cerca de 850 voos diários no Reino Unido, sobretudo a partir dos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres.

A British Airways afirma-se pronta para retomar as negociações com o sindicato e diz ter disponibilizado aos clientes afectados as opções de reembolso ou de reagendamento dos voos afectados, tendo-os previamente informado da realização da greve.