Britânica Sophos compra Rook Security

A britânica Sophos está a criar serviços MDR, combinando as capacidades de detecção, investigação e resposta de ameaças da Rook Security com a sua plataforma DarkBytes.

Além disso, a empresa planeia alinhar a sua tecnologia de Segurança Sincronizada e o seu portefólio de produtos com os serviços 24/7 da Rook Security para clientes de MDR.

“Os cibercriminosos estão a tentar explorar incansavelmente as empresas com técnicas que vão desde o phishing até às tendências mais recentes, como o “hacker pen-testing”, de forma a encontrar os seus pontos fracos. Como consequência, as empresas têm de monitorizar e gerir durante 24/7, o que está a ocorrer na sua rede, mas muitas delas não têm a experiência necessária, não são capazes de se manter actualizadas ou não contam com equipas de segurança internas para configurar e administrar correctamente a sua segurança”, referiu Joe Levy, diretor de Tecnologia da Sophos.