Brasileiros capacitam empreendedores angolanos

Em declarações à imprensa, a responsável frisou que, no quadro da relação com a Câmara de comércio Angola Brasil, o Grupo tem em carteira 110 cursos ligados ao fomento de negócios, com o objectivo de potenciar parcerias e fidelizar clientes dos mercados de Angola e Brasil.

Camila Silveira disse estar em Angola para ajudar a classe empresarial a fazer mudanças na vida profissional, transformando desempregados em empreendedores.

Defende que nesta altura é importante que as famílias criem estratégias de negócio para mudarem a sua situação financeira.

Porém, lamentou o facto de muitas pessoas investirem em negócios sem terem pelo menos a ideia do rendimento mensal.

Contudo, Camila Silveira espera que os participantes da jornada empreendedora consigam tirar o maior proveito possível e transformarem a teoria em prática.

Depois de Luanda, a actividade de formação será realizada a partir de Outubro nas províncias do Cunene, Cuanza Sul, Lunda Norte.