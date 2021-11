Brasil arrecada cerca de mil milhões no primeiro dia do leilão

O aguardado leilão da rede 5G no Brasil arrancou com grupos internacionais e o governo arrecadou pelo menos mil milhões de euros no primeiro dia do evento.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, abriu o "maior leilão da história das telecomunicações no Brasil", sendo que, ao final do dia, já tinham sido arrecadados sete mil milhões de reais em outorgas, montante cobrado apenas pelo direito de exploração das faixas.

Quinze empresas foram registadas no edital lançado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que continuará ao longo desta sexta-feira, mas com concessões bem menos importantes do que as outorgadas na quinta-feira, dia que os responsáveis pela Anatel classificaram como "histórico".

No leilão, foram oferecidos lotes em quatro faixas de frequência: 700 MHz (megahertz); 2,3 GHz (gigahertz); 3,5 GHz; e 26 GHz.

Na quinta-feira, foram abertas as propostas das três primeiras faixas e ficaram para sexta-feira os lotes da frequência de 26 GHz.

A Telefónica Brasil, a TIM e a Claro, as três maiores operadoras de telecomunicações móveis do Brasil, conquistaram as concessões para operar a tecnologia de quinta geração na faixa de 3,5 GHz.

Por ser a radiofrequência a mais cobiçada no leilão de concessões de direitos de uso da tecnologia de quinta geração em diferentes áreas no Brasil, ao qual aderiram 15 empresas, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) dividiu a banda 3,5 GHz em quatro lotes nacionais de 80 MHh cada e oito licenças regionais.