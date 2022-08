BrasAfrica aposta na produção de suplemento mineral para bovinos

A BrasAfrica, empresa pioneira na produção e venda de sementes de hortaliças, cerceias, medicamentos veterinários e defensivos agrícolas, está apostada na produção de suplemento mineral em pó para bovino, caprino e suíno.

Quem o diz é o gestor comercial da fábrica, Fernando Leitão, que adianta que a empresa investiu 800 mil USD na instalação de uma fábrica de suplemento mineral e ração animal.

“Hoje em dia estamos a atravessar uma fase totalmente diferente do que há dois anos. Nós tivemos que nos reinvestir. Isto é, trazer dinheiro de fora para dar sustentabilidade ao projecto ”, adiantou.

Instalada em Catete, arredores de Luanda, há já dois anos a unidade fabril produz com 99% de matéria-prima nacional, proveniente, maioritariamente, das províncias de Benguela, Cuanza Sul e Malange.

“Conseguimos alcançar este objectivo, basta ver que na produção utilizamos 99% da matéria-prima nacional”, revelou.

Nesta primeira fase, a fábrica explora apenas 80% da capacidade instalada, produzindo três tipos de suplemento mineral: “manutenção e reprodução, adaptado ao período chuvoso e o proteinado para a época seca.

Hoje, a produção está estimada em dois mil sacos de 30 kg, o que corresponde a seis mil toneladas por mês.

A fábrica tem como principais clientes, pequenos, médios e grandes investidores do campo, desde o pequeno lavrador (que semeia o tomate, a jinguba) até ao empresário.

A unidade fabril abastece a capital do País e as demais províncias, mas quando se justificar o aumento, “olharemos para região sul, especificamente, Benguela e Huíla”, referiu Fernando Leitão.

“Face a procura poderemos aumentar a produção, duplicando o turno e a força de trabalho”, esclareceu.

Materializado com capital próprio, a unidade fabril tem como um dos principais objectivos substituir a importação, suprir a deficiência nutricional do animal e produzir tudo o que o pecuarista precisa, desde ração até o suplemento mineral.

Maior produtor

De acordo com Fernando Leitão, a BrasAfrica pretende elevar aquela unidade fabril na maior produtora e distribuidora do País de ração e suplemento animal para bovino, caprino e suíno.

A fábrica, segundo o gestor comercial, tem inúmeras vantagens para os pecuaristas, pois trata-se de um produto em pó e com qualidade comprovada, com melhor custo e elimina a importação, sobretudo, com benefícios para a empresa e para os clientes.

Para além do suplemento mineral em pó produzido localmente, a empresa dispõe igualmente deste mesmo produto no formato de bloco, mas é importado e o custo é elevado.

Um sector com potencial

Fazendo uma avaliação ao sector que actua, Fernando Leitão, considera estar em desenvolvimento e com grandes oportunidades de negócio, mormente a produção de mineração animal.

O gestor foi mais longe ao afirmar que a fábrica que dirige é a “única no País que produz com 99% de matéria-prima nacional.

“Os nossos fornecedores de matérias-primas compram igualmente as sementes nas nossas lojas”, disse regozijado.

Refira-se que, a BrasAfrica, que detém a fábrica de suplementação mineral animal, vende produtos do campo, fármaco animal, presta serviços e assistência técnica à fazendas, bem como realiza workshops anualmente sobre o campo, com o objectivo do melhoramento do gado no seu todo.

Com investimento brasileiro, a empresa está no mercado há 12 anos, começando por trazer gado do Brasil para Angola para comercialização.

Com andar do tempo, os compradores apresentavam dificuldades na aquisição de produtos e meios para sustentabilidade do pasto. Foi assim que aquele grupo empresarial descobriu uma oportunidade de investimento na venda de fármacos para animais e montagem de estruturas para fazendas (madeiras, arames e liso farpado).

Hoje, com a “máxima transformando o campo”, a BrasAfrica é pioneira na produção e venda de sementes de hortaliças e cerceias, medicamentos veterinários e defensivos agrícolas, bem como equipamentos agrícolas.