BPI sobe preço-alvo da Galp em 9% devido à subida dos preços do gás e petróleo

O Caixa Bank/BPI subiu o preço-alvo das acções da Galp Energia em 9%, de 10,50 euros para 11,40 euros, devido à incorporação na avaliação (final de 2022) de preços mais elevados do petróleo e do gás, segundo o daily da BA&N Research Unit.

Segundo o research do BPI, a recomendação para as acções da Galp continua a ser de “neutral”, porque depois do “rally” de 21%, as acções têm um espaço limitado para registar um desempenho superior ao mercado.

Numa nota de “research” publicada esta segunda-feira, intitulada “It could have been better”, o analista Pedro Alves destaca a decepção com o desempenho da empresa no terceiro trimestre (resultados serão anunciados a 25 de Outubro), penalizado por itens extraordinários que afectaram ocash flowe impediram o aproveitamento do rally do petróleo.

“Os investidores podem ‘levantar o sobrolho’ perante resultados desapontantes e incerteza em redor do pagamento de dividendos variáveis”, que dependem de métricas financeiras, realça o BPI, citado pela unidade de research da BA&N.

O preço-alvo da Repsol subiu de 14,20 para 15,20 euros, com a recomendação a permanecer em “comprar”, realça ainda o daily.