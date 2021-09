BPI lança novo serviço de TPA para comerciantes “mais simples”

O BPI anunciou o lançamento de uma nova oferta “mais simples” de aceitação de transacções com cartões das marcas Visa e Mastercard nos seus Terminais de Pagamento Automático (TPA/POS), dirigida a pequenos comerciantes e negócios.

“Os comerciantes com terminal BPI poderão, num único contrato (sem necessidade de acordos com terceiros), aceitar um vasto leque de cartões bancários, especialmente cartões estrangeiros e cartões de crédito, bem como pagamentos sem contacto por simples aproximação de cartão ou telemóvel”, explica o banco, em comunicado.

O novo serviço resulta da relação comercial entre o BPI e a Comercia Global Payments e tem como objectivo “incentivar os comerciantes a aceitarem mais transacções com cartões, assegurando que as vendas são realizadas no momento de forma simples, rápida e segura, eliminando os riscos associados aos pagamentos em dinheiro físico ou cheques”.