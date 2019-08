BP vende negócio no Alasca por cinco mil milhões de euros

A BP tem vindo a sofrer várias pressões de organizações ambientalistas, com o objectivo de acabar com as perfurações de petróleo no remoto neste estado dos Estados Unidos. A gigante petrolífera opera no Alasca desde 1959 e ajudou, por exemplo, a construir os oleodutos que se estendem por mais de mil quilómetros.

Bob Dudley, presidente executivo da BP, afirma: “Temos outras oportunidades que se enquadram melhor na nossa estratégia a longo prazo”. Bob Dudley disse ainda que a venda das instalações e do consequente negócio faz parte de um plano de dois anos com o objectivo de acumular dez mil milhões de euros, com o objectivo de reforçar o balanço financeiro da empresa, de acordo com a informação veiculada na mesma nota.

Sobre os cerca de 1.600 funcionários que fazem parte dos quadros da empresa no Alasca, Bob Dudley assegura que está em conversações com a Hilcorp, para salvaguardar os postos de trabalho. A decisão de vender a exploração no Alasca não diminui as ambições da empresa de continuar a explorar o sector da energia nos Estados Unidos, e Dudley assegura “continuamos a procurar mais investimentos em território norte-americano”.