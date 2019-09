BP vende 4% do Bloco 18 à Sonangol Pesquisa e Produção

A empresa BP, que era detentora de 50% do interesse participativo no contrato de Partilha de Produção do Bloco 18, comunicou a decisão de ceder 4% à Sonangol EP que deverá transferir para a Sonangol Pesquisa e Produção.

“A Agência Nacional de Petróleo e Gás declara o seu acordo em relação à decisão manifestada, por forma a garantir a normal execução das operações petrolíferas, sendo que o respectivo interesse participativo será transferido para a Sonangol E.P, que posteriormente irá transferir para a sua afiliada Sonangol Pesquisa e Produção S.A”, lê-se no Decreto Executivo nº221/19 de 4 de Setembro.

Assim, o Ministro dos Recursos Minerais e Petróleo, Diamantino Pedro Azevedo, autorizou a cessão de 4% do interesse participativo que a BP detém no contrato de partilha de Produção do Bloco 18 a favor da Sonangol E.P.

Com esta alteração, o grupo empreiteiro de partilha de produção do Bloco 18 passa a ser detido com 46% pela BP, 46% pela Sonangol Sinopec Internacional e 8% pela Sonangol Pesquisa e Produção.