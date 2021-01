BP e Sonangol assinam acordo de Desenvolvimento do campo Platina no Bloco 18

A BP assinou um acordo com a Sonangol relacionado com a decisão final de investimento para o desenvolvimento do campo Platina em águas profundas do Bloco 18. O acordo também envolve a extensão da licença de produção para o projecto do Grande Plutónio operado pela BP no Bloco 18 para até 2032 e a Sonangol terá direito a uma participação de cerca de 8% no bloco.