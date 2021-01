Bolsa de Lisboa inicia sessão a subir 0,29%

Na terça-feira, o PSI20 fechou a sessão a perder 0,21%, em linha com as principais praças europeias e ‘arrastado’ pelas perdas da EDP Renováveis e EDP.

No fecho da sessão, o PSI20 perdeu 0,21% para 5.126,95 pontos, e das 18 cotadas no principal índice bolsista português, 13 valorizaram-se e cinco desvalorizaram-se, entre as quais a EDP Renováveis (-3,51%) e a EDP (-3,03%).

Entre as restantes praças europeias, Londres perdeu 0,65%, Milão 0,33%, Paris 0,20%, Madrid 0,14% e Frankfurt 0,08%.