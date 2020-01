Boeing regista perdas de 636 milhões USD em 2019

A empresa informou que as receitas no conjunto do ano caíram 24% para 76.559 milhões de dólares (69.608 milhões de euros) e que no último trimestre constituiu provisões de 2.800 milhões de dólares (2.546 milhões de euros) para potenciais indemnizações aos seus clientes, afectados pela paralisação das entregas e da produção do avião 737 Max.

O novo CEO (Chief Executive Officer ou presidente executivo) da Boeing, desde o início deste mês, Dave Calhoun, reconheceu que “há muito trabalho por fazer” e insistiu que a empresa está focada em devolver ao serviço da frota os 737 Max “com segurança”, mas também assegurou que tem “a liquidez” necessária para enfrentar o “processo de recuperação”.