BODIVA regista novo recorde de negociação

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), vem por via do presente, dar a conhecer a sociedade em geral, que fechou o mês de Março do corrente ano, com um novo record em termos de montante negociado no Mercado Secundário de Dívida Pública.

O montante negociado, correspondeu ao valor de 132.725.928.504,09 Kz, ultrapassando o último record de negociação registado em Dezembro de 2017, no valor de 131.262.232.329,97 Kz.

Tal marco, só foi possível graças a participação activa dos Membros BODIVA, com realce para os membros Banco Angolano de Investimento (BAI), com um contributo de 33,14%, Banco de Fomento de Angola (BFA), com um contributo de 32,89%, Banco Standard Bank Angola (SBA), com um contributo de 16,62%, representando uma contribuição agregada de 82,65%, do montante total transaccionado. Relativamente aos instrumentos financeiros, as Obrigações do Tesouro com indexação ao Dólar (OTTX), com uma maturidade residual até dois (2) anos, foram o instrumento mais negociado, representando no mês de Março 72,67% do montante total de transacções.

O aumento do Volume de Negócio, reflecte cada vez mais a consolidação da literacia financeira sobre as alternativas de poupança, bem como a confiança das empresas e famílias angolanas, nos instrumentos financeiros disponíveis para transacção na BODIVA, aliado aos esforços das equipas e membros BODIVA, para tornar o mercado de valores mobiliários cada vez mais dinâmico e ajustado as necessidades do mercado.

A Comissão Executiva da BODIVA, agradece a todos os membros, investidores e a todas as pessoas que de forma directa ou indirecta, contribuíram para que esse marco histórico fosse uma realidade na fase desafiante que o País enfrenta.