BNI conclui abertura de 30 contas bancárias por dia para atribuição do financiamento

O Banco de Negócios Internacional (BNI) realiza abertura de cerca de 30 contas bancárias todos os dias para que os agricultores tenham acesso ao crédito e possam implementar os projectos na província do Huambo, revelou o banco num comunicado a que Mercado teve acesso.

“De acordo com o BNI, parceiro da Facilcred neste âmbito, estão a ser concluídos diariamente 30 processos de abertura de conta, o que significa que dentro em breve todos os agricultores estarão em condições de receber o financiamento que lhes foi atribuído e darem início aos seus projectos” lê-se na nota.

O documento refere que já foi disponibilizado mais de 150 milhões kz para uma parte dos 412 agricultores da província do Huambo que aderiram ao projecto de financiamento da produção de milho financiado pela Facilcred. O valor total do financiamento é de 329 milhões kz

“O Banco BNI tem um compromisso nacional primordial na sua estratégia bancária com esta parceria com a Facilcred, contribundo activamente para a diversificação da economia e para a descentralização da produção, através do incentivo ao empreendedorismo regional. O Huambo é uma província onde a agricultura tem história e nós, em conjunto, queremos contribuir para o renascer deste potencial, com um índice de bancarização crescente, com a criação de emprego e com a melhoria das condições de vida das populações locais”, sublinha fonte da Administração do BNI.

De acordo com responsáveis da Facilcred, este financiamento vai, sobretudo, beneficiar agricultores organizados em cooperativas, que vão desenvolver as suas

actividades numa área de 539 hectares nos Municípios do Londuimbale, Bailundo, Huambo, Caála, Ekunha, Longongo, Catchiungo e Tchicala-Tcholoanga.

Para além do acesso ao crédito, estes agricultores vão também beneficiar de um kit que inclui insumos agrícolas, uma acção de formação sobre novas técnicas de produção de milho, assistência técnica e monitorização por satélite dos campos cultivados. Posteriormente, continuarão a ser apoiados durante o processo de escoamento e venda dos produtos.