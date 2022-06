BMW acelera produção de veículos eléctricos

A BMW anunciou esta quinta-feira que iniciou a produção na nova fábrica da China, que contou com um investimento de 15 mil milhões de yuans (cerca de 2 mil milhões de euros), mostrando que está a acelerar a produção de veículos eléctricos.

A nova fábrica da fabricante alemã é a terceira unidade de montagem na China e localiza-se na cidade de Shenyang, explica a ‘Reuters’. A actividade nesta localização vai aumentar a produção anual da empresa, naquele que é o maior mercado automóvel do mundo, para 830 mil veículos, face ao valor de 700 mil automóveis em 2021.

A BMW disse ainda que esta nova fábrica vai produzir carros eléctricos apenas em linha com a procura do mercado, tendo em conta as linhas flexíveis de fabrico, e que o primeiro modelo a ser produzido na fábrica será o i3, pretendendo aumentar a oferta de veículos eléctricos na China no próximo ano para 13 modelos.

A China é o maior mercado da empresa alemã e, no primeiro trimestre, a BMW vendeu 208.507 veículos no país, o que representa uma queda de 9,2% face ao mesmo período do ano anterior, segundo dados a que a agência de notícias teve acesso.