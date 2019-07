Bissau em Novembro de 2020 encontro de empresários chineses e dos países de língua portuguesa

Bissau foi a cidade escolhida para acolher a edição de 2020 do Encontro dos Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, disse à agência Macauhub o delegado da Guiné-Bissau no Fórum de Macau.

Malam Camará disse que a decisão tomada segunda-feira em São Tomé, no decurso do Encontro Empresarial que decorreu nesta cidade, irá apoiar os esforços de captação de investimento do novo governo, que tomou posse este mês.

“Na altura, adiantou, o Encontro de Bissau surgiu no enquadramento do plano de desenvolvimento económico “Terra Ranka”, apoiado pela comunidade internacional, que continua actual.

A decisão de candidatar Bissau à organização do Encontro contou com o envolvimento do ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins, que “achou que seria um bom começo e possibilidade de dar um empurrão à economia.”

O Encontro terá lugar em Novembro, uma vez que em meados de 2020 se realizará a Conferência Ministerial do Fórum de Macau, com membros do Governo, que, por isso, tem prioridade.