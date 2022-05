Biocom aumenta produção de açúcar branco em 8 mil toneladas

A Biocom vai aumentar este ano a produção de açúcar em 8 mil toneladas, mais 16% do que em 2021 e estima alcançar a capacidade máxima em 2026, o que permitirá fornecer mais de 80% das necessidades do mercado nacional.

A Biocom, Companhia de Bioenergia de Angola, que produz açúcar, etanol e energia eléctrica a partir de cana-de-açúcar, lançou esta semana a safra 2022, no município de Cacuso, província de Malanje, acto que marca a abertura do ano agrícola.

O País consome actualmente cerca de 300 mil toneladas de açúcar por ano, das quais 40% são fornecidas pela Biocom, que espera este ano alcançar 128 mil toneladas de açúcar branco, contra as 120 mil toneladas da safra 2021, 18 mil m3 de etanol neutro e 64 mil MWh de energia eléctrica renovável.

O objectivo é aumentar a produção até ao limite da capacidade da fábrica (250 mil toneladas), o que pode acontecer em três ou quatro anos, segundo o director-geral adjunto, Luís Bagorro.

O director-geral adjunto que se mostrou satisfeito com o resultado expectável para este ano, enalteceu a produção pelo facto de estar a crescer de ano para ano, fortalecendo a indústria nacional, através do desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da cana-de- açúcar em alinhamento com os programas do Executivo, com enfoque para o Programa de Apoio à Produção, diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

Luís Bagorro diz ainda que com esta colheita a empresa está pronta para enfrentar os desafios que a conjuntura económica nacional e internacional lhe colocam, sobretudo o aumento dos preços da matéria-prima e dos equipamentos e a dificuldade de escoamento dos produtos, em virtude do mau estado das estradas. Uma preocupação, que no entanto, foi acolhida pelo governador provincial de Malanje, Norberto dos Santos “Kwata-Kanawa” que se comprometeu contactar em nome do governo local a empresa que deverá reparar a estrada que liga Cacuso a Capanda, cerca de 40 quilómetros. Norberto dos Santos não tem, por isso, dúvidas de que se a estrada não for reparada vai encarecer a produção da Biocom. “Acredito que se nós não reparamos esta estrada vai encarecer mais a produção”, alertou o governador que chamou, igualmente, atenção a toda a cadeia que contribui para um melhor desempenho da companhia – os departamentos ministeriais e à banca para evitem burocracias que perturbem a produção de açúcar.

“Peço aos departamentos ministeriais que estão neste momento a estudar este assunto, para que façam isto com urgência para não criarem perturbações na produção do açúcar”, diz alertando a produção de açúcar é uma questão de “segurança alimentar”. “Vejam isto como um problema de segurança nacional, de segurança alimentar. Quando a burocracia deixa de ser um entrave para este processo ganhamos todos, ganha Angola e ganha também a Bicom”, diz em alusão aos departamentos ministeriais e à banca.

Do planteio ao açúcar

Fernanda Andrade é a directora de produção agro-industrial da Biocom. Ela explicou como se processa a produção.

“Para produzirmos o açúcar e o etanol nós dependemos de importações, por isso temos tido um grande trabalho no planeamento para que tudo chegue a tempo, os equipamentos adubos, fertilizantes e transporte”, enfatizou.

A produção de açúcar propriamente dita inicia no campo, com uma plantação canavial, que recebe várias aplicações de septicida e fungicida, para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Depois de um ano, inicia-se a colheita da cana plantada, que é feita por máquinas e homens, para o corte da cana no campo. Nessa altura, são mobilizados caminhões que escoam a produção até a unidade industrial, onde a cana é transformada da em açúcar e o etanol. Este processo é apoiado por 21 camiões “canavieiros”, 28 tractores transbordadores, numa operação ininterrupta 24 horas.