Biocom abastece mercado nacional com 120 mil toneladas de açúcar em 2021

A Biocom, Companhia de Bioenergia de Angola, produtora de açúcar, etanol e energia eléctrica, a partir de biomassa, forneceu ao mercado nacional cerca de 120 mil toneladas de açúcar branco na colheita de 2021.

O director geral da BIOCOM, Uirá Ribeiro, mostrou-se satisfeito com os resultados obtidos apesar dos efeitos adversos da seca ocorrida nos meses de Janeiro e Fevereiro, que reduziram a produtividade da cana-de-açúcar.

“Mantivemos o fornecimento de 40% de açúcar ao mercado nacional e com isso contribuímos para que o preço do produto se mantivesse estável e protegido da especulação devido as oscilações verificadas nos mercados internacionais”.

“A estabilidade dos preços, uma das bandeiras de qualquer governo beneficia toda a população e a nós estimula-nos para reforçarmos o investimento e para produzirmos cada vez mais e com mais qualidade”, disse.

Uirá Ribeiro avançou ainda que em 2022 a Biocom pretende aumentar a produção, com vista a rentabilizar a capacidade de produção.

A Biocom actualmente emprega 3 400 trabalhadores directos e 34 mil indirectos, dos empregos directos 97% são ocupados por trabalhadores angolanos e 85% são recrutados na província de Malanje.

A empresa alinha a estratégia de actuação e de produção com os programas do Executivo para o desenvolvimento da agro-indústria, com objectivo de aumentar a produção nacional e reduzir a importação do açúcar e do etanol consumidos em Angola, assim como o aproveitamento da energia limpa, cada vez mais relevante em todo o mundo e também em Angola.