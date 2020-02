Bill Gates compra primeiro iate a hidrogénio do mundo. Barco vale 588 milhões de euros

O co-fundador da Microsoft Bill Gates vai comprar o primeiro super-iate movido a hidrogénio do mundo, que está avaliado em 644 milhões de dólares (cerca de 588 milhões de euros). Segundo o jornal britânico “The Telegraph”, o bilionário norte-americano já encomendou o barco que tem uma piscina infinita, um heliporto, spa e ginásio.

O navio luxuoso em causa chama-se “Aqua”, é completamente movido a hidrogénio líquido e foi divulgado pela primeira vez no ano passado no Monaco Yacht Show pela empresa de design holandesa Sinot.

“Para o desenvolvimento do Aqua, inspirámo-nos no estilo de vida de um proprietário perspicaz e prospectivo, na versatilidade fluída da água e na tecnologia de ponta, para combiná-lo num super-iate com recursos verdadeiramente inovadores”, explicou, aquando desse evento, o designer Sander Sinot.

O barco conta com cinco decks e espaço para receber 14 convidados e 31 tripulantes. O fabrico ecológico desta infraestrutura permite que esses hóspedes se mantenham quentes do lado de fora do barco sem precisar queimar madeira ou carvão.

O investimento de Bill Gates é mais uma prova do seu antigo interesse por combustíveis alternativos por tecnologias de vanguarda que possam combater as emissões de dióxido de carbono da indústria e dos transportes, segmentos de actividade que representam 75% da pegada de carbono global.