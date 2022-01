BIGsales prevê facturar 40 milhões Kz no primeiro trimestre

A BIGsales Angola, franchising de lojas online prevê facturar 40 milhões kz, no primeiro trimestre deste ano, e antevê um crescimento na ordem dos 25 %, revelou o CEO da empresa, Raúl Silva, na cerimónia de pré lançamento.

Raúl Silva destacou que o comércio electrónico é o segmento de negócios que mais cresce no mundo desde 2020, “e os números mostram que a expectativa é que continue com um desempenho ascendente”, noticiou o Jornal de Angola.

De acordo com Raul Silva, os interessados que pretendam ter a sua própria loja online existem pacotes que incluem a montagem da loja, estrutura de funcionamento, gestão de produtos até a logística da entrega.

Planos de lojas

A empresa que trabalha com tecnologia europeia tem disponível três planos de venda para os clientes, nomeadamente pacote ouro avaliado em quatro milhões e 250 mil kz, prata (dois milhões e 500 mil kz) e o bronze fixado em um milhão Kz.

“Os clientes do plano ouro têm direito a 25 mil produtos e 10 categorias, prata (10 mil produtos e três categorias) e o bronze três mil produtos e uma categoria”, esclareceu, para quem as lojas online são desenvolvidas em função das solicitações dos agentes económicos.

Avançou que a empresa entra para o mercado angolano, além do projecto das lojas online, com foco também no negócio de gestão de serviços tecnológicos, sobretudo para atingir a camada jovem que, está nos últimos tempos, voltada para as compras na internet a partir de um tablete, telemóvel ou computador.

Segundo dados avançados pelos responsáveis, a BIGsales Angola faz parte das 25 empresas digitais a nível do mundo escolhida pela Amazon, a multinacional de tecnologia norte-americana trata das questões de aceleração digital.