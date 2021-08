Biden quer arrecadar 28 mil milhões com impostos sobre criptomoedas

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Joe Biden, contempla o levantamento de cerca de 28 mil milhões de USD em impostos até à próxima década, a partir de 2023. O novo plano para infraestrutura apresentado recentemente é demasiado vasto e deixa várias dúvidas.

O pacote orçamental de 550 mil milhões de USD, que ainda necessita de aprovação, vai obrigar as corretoras de criptomoedas a reportar informação sobre transacções que envolvem activos digitais.

A Joint Committee on Taxation pretende ainda que as pessoas reportem todos os ganhos ou perdas que venham a ter com a transacção deste tipo de activos.

O documento continua a ser negociado, mas é provável que, caso venha a ser aprovado tal como está, todos os investidores médios que usem corretoras centralizadas como a Coinbase ou a Kraken para comprar e vender criptoativos devem esperar que o IRS saiba exatamente quanto dinheiro foi gerado nas transacções.

Algo que difere da actual lei, em que as corretoras de criptomoedas não são obrigadas a reportar os ganhos e as perdas dos seus clientes.