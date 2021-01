BFA solidário na sua 3ª edição com 250 milhões Kz para os vencedores

O BFA realizou ontem uma conferência de imprensa que marcou a abertura da 3ª edição do programa BFA solidário, o evento foi presidido pelo PCE do BFA, Luís Gonçalves, coadjuvado pela Administradora do Pelouro, Vera Escórcio, Directora da Direcção de Responsabilidade Social, Mariana Assis e pela Gestora do Programa BFA solidário Francisca Cabral, aconteceu no auditório da Católica Bussines School da Universidade Católica de Angola.

Luís Gonçalves avançou que nesta edição o BFA vai disponibilizar 250 milhões Kz para apoiar os 12 projectos vencedores distribuídos nas três categorias de projectos aceites neste concurso, a primeira categoria é a Educação, onde vão se enquadrar projectos que visam a melhoria do nível educacional ou qualificações de menores de estratos sociais desfavorecidos, categoria da Saúde para organizações que desenvolvam actividades em prol de melhorias das condições de saúde dos menores de estratos desfavorecidos e a categoria Inclusão Social e Financeira para organizações que promovam a qualificação, inserção social e financeira de crianças e jovens de risco, por medidas de educação e prevenção de comportamentos de risco, qualificação profissional e de suporte básico de vida.

De acordo Mariana Assis as candidaturas devem ser feitas submetidas no site www.bfa.ao, ou no email direccao.responsabilidade.social@bfa.ao, ou entregues em um dos balcões indicados para o efeito em todo País